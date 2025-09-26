„Bula caldă” care schimbă vremea la nivel global

Fenomenul observat poartă denumirea de val de căldură marină și presupune o încălzire neobișnuită și persistentă a apelor oceanice. În prezent, această anomalie se extinde pe suprafețe vaste în Pacificul de Nord, ajungând aproape de coasta de vest a Statelor Unite.

Astfel de valuri de căldură marină au capacitatea de a altera circulația atmosferică globală prin așa-numitul „pod atmosferic”, un mecanism care leagă tropicele de regiunile polare. Rezultatul: schimbări vizibile în tiparele de vreme, de la America de Nord până în Europa.

Cum va fi afectată Europa

Analizele meteorologice arată că efectele acestei anomalii pot varia:

Vestul și sudul Europei: tendință spre ierni mai blânde, dar cu precipitații abundente, în special sub formă de ploi.

Nordul și nord-vestul Europei (Regatul Unit, Irlanda, Scandinavia): risc mai mare de episoade reci și ninsori peste medie, mai ales în a doua parte a iernii.

Europa Centrală și de Est: temperaturi apropiate de normal, dar cu șanse de intruziuni bruște de aer rece dacă vortexul polar se destabilizează.

Ce înseamnă pentru România

Pentru țara noastră, iarna 2025–2026 ar putea fi mai blândă la câmpie, cu episoade de ploi și lapoviță, însă la munte sunt așteptate ninsori consistente, mai ales în lunile ianuarie și februarie.

Pe lângă anomalia din Pacific, meteorologii urmăresc evoluția vortexului polar din zona Arcticii. Dacă acesta își pierde intensitatea, mase de aer arctic ar putea coborî spre Europa, generând valuri de frig chiar și în zonele unde iarna este de obicei mai blândă.

Deși prognoza indică o iarnă relativ moderată pentru mare parte din Europa, inclusiv România, riscul unor episoade scurte de frig extrem rămâne ridicat, iar ninsorile la munte vor fi, cel mai probabil, abundente.