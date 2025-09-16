Când vom vedea primii fulgi de nea

Conform prognozei Accuweather, primele ninsori consistente vor fi înregistrate la munte încă din luna noiembrie. Orașul Predeal este primul unde se va așterne un strat de zăpadă, data estimată fiind 30 noiembrie 2025. Atunci, meteorologii prognozează temperaturi maxime de 3°C și minime nocturne de –4°C, suficiente pentru ca ninsoarea să se mențină.

Tendințele pe termen lung indică o toamnă blândă, cu temperaturi peste media obișnuită și precipitații variabile: mai puține în sud, apropiate de normal în centru și nord. Însă iarna ar putea aduce o schimbare bruscă – episoade prelungite de ger și zăpadă consistentă, în special în luna ianuarie. Specialiștii numesc această perioadă „liniștea dinaintea furtunii”.

Ce rol joacă vortexul polar și vânturile stratosferice

Un alt factor analizat de meteorologi este Oscilația Cvasianuală (QBO) – un fenomen atmosferic care modifică direcția vânturilor la altitudini mari, influențând astfel stabilitatea vortexului polar. În prezent, acesta este într-o fază care favorizează un vortex mai slab, ceea ce face mai probabilă pătrunderea aerului rece spre latitudinile medii. Consecința: o iarnă mai rece și mai bogată în ninsori pentru Europa și implicit România.

Hotelierii resimt deja incertitudinea. Rezervările pentru sărbătorile de iarnă sunt mai puține decât în anii trecuți, pe fondul scumpirilor și al modificărilor legate de voucherele de vacanță. Totuși, zone precum Bucovina, Maramureș, Bran-Moieciu sau Mărginimea Sibiului rămân printre cele mai căutate pentru Crăciun și Revelion.

Pe de altă parte, Registrul Auto Român reamintește șoferilor că nu există o dată fixă pentru montarea anvelopelor de iarnă, însă acestea devin obligatorii pe orice drum acoperit de zăpadă, gheață sau polei. Amenzile pentru nerespectarea legii pot ajunge la peste 3.000 de lei.

România se pregătește de o iarnă cu potențial mai aspru decât în ultimii ani. Primele ninsori sunt așteptate la final de noiembrie, dar adevăratele episoade de frig și zăpadă ar putea veni în ianuarie 2026. Meteorologii avertizează însă că prognozele sezoniere sunt orientative și trebuie urmărite actualizările periodice.