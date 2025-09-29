În majoritatea zonelor vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit la sfârşitul lunii septembrie. Cerul va avea înnorãri şi temporar va ploua mai ales în nord şi centru.

Pe alocuri în Transilvania, Moldova şi zona montanã se vor acumula cantitãţi de apã de 10...15 l/mp. La altitudini în general de peste 1800 m vor precipitaţii sub formã de lapoviţã şi trecãtor ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 şi 19 grade.

Toamna abia și-a intrat în drepturi, dar în Harghita iarna pare grăbită. Primele fulgi de nea și-au făcut apariția încă din luna septembrie, la altitudini de peste 1800 de metri, transformând peisajul montan într-un tablou hibernal neașteptat.

La Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, au căzut deja primii fulgi de zăpadă ai acestei toamne, semnalând apropierea sezonului rece.

Un sezon rece prelungit ar însemnă un coșmar pentru românii ale căror venituri sunt și așa afectate de austeritatea lui Bolojan

Răcirea bruscă îi îngrijorează pe localnici, care se gândesc deja la facturile tot mai mari și la costurile ridicate ale încălzirii, mai ales în cazul unui sezon rece prelungit.

Specialiștii avertizează că iarna va fi una extrem de dificilă, pentru că rezervele pe care le are România sunt insuficiente, iar termocentralele pe cărbune au fost închise fără a fi înlocuite cu alte surse.

Call-center-ul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a înregistrat, într-o singură săptămână, peste 15.000 de apeluri de la cetățeni din toată țara interesați de tichetele de energie.