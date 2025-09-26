După cel mai secetos an din ultimele două decenii, Dunărea a ajuns la cote alarmant de mici. La Porțile de Fier, hidrocentralele produc doar puțin peste 400 de megawați, deși ar putea furniza de trei ori mai mult. Debitele sunt în continuă scădere și nu există semne că va avea loc o redresare rapidă.

"Acum avem undeva pe la 2700 metri cubi pe secundă. Producția, normal că este scăzută din acest motiv, cam 300 de megawați media pe zile pe ultima perioadă. 300 de megawați produși în Porțile de Fier 1 și cam 140-150 în Porțile de Fier 2", a declarat Cristinel Popescu, inginer Hidroserv.



Specialiștii avertizează că iarna va fi una extrem de dificilă, pentru că rezervele pe care le are România sunt insuficiente, iar termocentralele pe cărbune au fost închise fără a fi înlocuite cu alte surse.

Reporter: Cât de mare v-a venit factura?

Roman: Foarte mare.

Reporter: Deci triplă?

Roman: Triplă. Plăteam undeva pe la 80-90, acum 200 și. 3.07

Reporter: Cât de mare este prețul la energie electrică și cât de greu de suportat pentru oamenii care au venituri mici?

Roman: Același consum mi-a venit mai mult cu 2 milioane jumate de-ai vechi. Și pentru același consum, da.

Reporter: Vă e teamă de facturi la iarnă?

Roman: Avem gaze, dar să vedem și cu gazele astea.

Reporter: Nu, din punct de vedere energetic, vorbesc - consumul energiei electrice.

Roman: E greu, e foarte greu.

Reporter: Vă e teamă că vor crește prețurile la iarnă?

Roman: Sigur vor crește.



Dacă temperaturile vor scădea brusc, importurile masive vor fi singura soluție, cu prețul unor facturi și mai greu de suportat pentru populație.