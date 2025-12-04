Potrivit prognozei de specialitate, în intervalul 4 decembrie, ora 10:00 – 5 decembrie, ora 10:00, în Caraș-Severin se vor înregistra rafale de vânt de 70 – 90 km/h, iar în zona montană înaltă, viteza acestora poate depăși 120 km/h. Meteorologii avertizează că vântul puternic poate produce avarii la rețelele electrice, doborâri de copaci și dificultăți în trafic, în special pe drumurile montane.

De asemenea, până joi, la ora 22:00, este valabil un Cod galben de intensificări ale vântului în zone montane din județele Alba și Hunedoara, unde rafalele pot atinge 90 – 110 km/h, la altitudini mari.

În plus, ANM a emis o informare meteorologică de vânt puternic pentru intervalul 4 decembrie, ora 10:00 – 6 decembrie, ora 22:00, valabilă în majoritatea regiunilor din țară.

Astfel:

Joi, vântul se va intensifica în sud-vestul țării și în zonele montane;

Vineri, rafalele vor afecta sudul, centrul și estul;

Sâmbătă, intensificările vor fi mai frecvente în sud-estul țării.

Vitezele vântului vor fi, în general, de 45 – 55 km/h, iar la munte, în special la altitudini mari, rafalele vor depăși 60 – 80 km/h.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele expuse riscului, să fixeze obiectele care pot fi luate de vânt și să urmărească informările oficiale transmise de meteorologi.