Nicușor Dan a postat pe rețelele sociale un mesaj prin care a transmis că este profund îngrijorat de situație și atât. Cu mai multe clarificării a venit consilierul președintelui, Marius Lazurca care a declarat că România este solidară cu ambele poziții.

Consilier prezidențial: „România e solidară cu ambele poziții!”

Donald Trump a amenințat că va impune tarife mai mari țărilor europene care s-au opus planului său de a prelua controlul Groenlandei. La scurt timp, Nicușor Dan a venit cu o reacție pe X: "Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente. Trebuie să reluăm discuțiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare." - a transmis șeful statului.

Ulterior, consilierul său Marius Lazurca a explicat poziția sa pentru jurnaliști. Acesta a declarat:

„Șeful statului român urmărește interesele României și poziția României. Niciodată poziția Franței sau a unui alt stat din Uniunea Europeană sau din afara Uniunii Europene. În ceea ce-l privește pe președintele României, el doar a semnalat prin postarea de pe una dintre rețelele sociale, că, de fapt, se situează nu în mijlocul celor două poziții, pentru moment antagonice sau ușor antagonice, ci e solidar cu ambele poziții."

În tot acest timp, miniștrii rezist au făcut o serie de declarații halucinante. Întrebat dacă România va trimite trupe în Groenlanda, Radu Miruță a prezentat două scenarii conform cărora țara noastră ar putea trimite militari în Groenlanda. Ulterior, ministrul Apărării a revenit asupra declarațiilor sale și a susținut că în acest moment o astfel de decizie nu poate ajunge pe masa CSAT-ului.

Și Oana Țoiu a fost întrebată cu privire la intervenția Franței împotriva lui Donald Trump, iar rezista a declarat: "Nu putem să reacționăm pe durata unui weekend imediat la aceste declarații fără să existe, înainte de o decizie, un dialog direct cu Statul Unite ale Americii. Noi întotdeauna am pledat pentru un scenariu în care vorbim mai mult unii cu ceilalți și mai puțin unii despre ceilalți." - a transmis ministrul de Externe.