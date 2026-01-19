Incendiu la un liceu din Târgu Jiu. Aproximativ 300 de elevi au fost evacuați de urgență, după ce un panou electric a luat foc

Incendiu la un liceu din Târgu Jiu. FOTO: News.ro

Momente de panică la la Liceul Economic din Târgu Jiu. Aproximativ 300 de elevi au fost evacuați, luni, după ce un incendiu s-a produs la un panou electric. 

”A fost un incendiu izbucnit la un tablou electric amplasat pe exteriorul clădirii. Incendiul a fost lichidat rapid şi nu există niciun pericol pentru elevi”, a transmis ISU Gorj.

Potrivit reprezentanților instituției, la momentul producerii incendiului, în unitatea de învăţământ se aflau aproximativ 300 de elevi.

”S-a pus în aplicare planul de evacuare al şcolii! Din fericire, nimeni nu a fost rănit”, au precizat pompierii.
Mai mult, ei au menționat că alimentarea cu energie electrică a unităţii de învăţământ funcţionează normal.