”Se apropie un an de când se află Ilie Bolojan la putere, de când conduce România, și noi nu am văzut nicio reformă reală, adică reforma administrativă reală nu există.

Dacă dumnealui înțelege prin a tăia cu 10%, așa peste tot, ca fiind reformă nu este bine. Noi trebuie să facem o reformă structurală importantă.

Nu am văzut nici eu niciun plan economic și are dreptate domnul Rareș Bogdan. Nici eu nu am văzut un plan economic, dar ce mi-aș dori și diferența dintre mine și dumnealui este că eu mă aflu în opoziție și pot să critic, nu mă aflu la putere, nu stă în pixul partidului AUR să ia decizii importante pentru statul român, să reformeze economia țării, ci puterea se află chiar la Ilie Bolojan.

Eu le recomand celor din PNL, care mai sunt, și din PSD, și din USR, care mai au cât de cât luciditate: ni s-au promis măsuri, ni s-a promis că vom avea deficit de balanță comercială mai mic, că va fi deficitul bugetar mai scăzut, nu s-a întâmplat acest lucru.

Atunci dacă s-au luat aceste măsuri, dar ritmul creșterii cheltuielilor a fost mai ridicat decât ritmul încasărilor care au venit din aceste taxe suplimentare care a fost rațiunea lor, și atunci este un moment de analiză și eu cred că cei care sunt în interiorul acestor partide politice ar trebui să fie primii care se revoltă față de măsurile luate, pentru că vizează comunitățile locale, vizează antreprenorii de la ei din localitate, care dau faliment, care lasă românii din localitățile lor fără locuri de muncă și întrebarea e: de ce nu fac acest lucru?

Poate că se vor auzi mult mai multe voci pentru că este important să nu lăsăm răul să continue când noi constatăm că nu avem bunăstarea promisă”, a declarat Marius Lulea, la Realitatea PLUS.