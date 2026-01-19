Jurnalista Monica Tripon a murit

Vestea trecerii sale în neființă a fost făcută publică de redacția Făclia de Cluj, publicația la care activa în ultima perioadă. Colectivul ziarului a transmis un mesaj profund de regret, subliniind profesionalismul și verticalitatea care au definit întreaga carieră a Monicăi Tripon.

Cu o experiență de peste 30 de ani în jurnalism, Monica Tripon a fost recunoscută pentru stilul său incisiv, dar echilibrat, și pentru refuzul constant de a face compromisuri de la principiile etice. Și-a început activitatea de reporter la Adevărul de Cluj, în contextul tulburător al Revoluției din decembrie 1989, moment care i-a marcat profund parcursul profesional. De-a lungul celor 34 de ani de activitate, a semnat numeroase interviuri, reportaje din țară și din străinătate, precum și investigații jurnalistice cu impact social semnificativ.

Un capitol aparte în cariera sa îl reprezintă inițierea și dezvoltarea paginii dedicate temelor religioase, un proiect editorial rar întâlnit în presa scrisă românească, care a reunit perspective din toate confesiunile. Această abordare deschisă și echilibrată i-a adus aprecierea unui public divers.

Monica Tripon a fost, de asemenea, membru fondator al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și autor a mai multor volume, printre care „Belișul de sub Ape”, „Săpător în piața… discordiei” și „Povestiri din Beliș”, lucrări care reflectă pasiunea sa pentru adevăr, memorie și identitate.

Dispariția sa a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale, unde colegi, prieteni și cititori au transmis mesaje de condoleanțe și recunoștință. Mulți au descris-o drept o jurnalistă dedicată, un spirit combativ și un om de o corectitudine rară.

Moștenirea sa jurnalistică va rămâne un reper pentru generațiile viitoare.

Monica Tripon a murit / Sursa foto - Facebook