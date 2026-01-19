Povestea cutremurătoare a unei tinere de 25 de ani

Bethany Dodwell, în vârstă de 25 de ani, a observat pentru prima dată o umflătură în partea frontală a gâtului în anul 2022. La acel moment, nu i-a acordat prea multă atenție și chiar obișnuia să glumească pe seama ei, considerând-o o trăsătură neobișnuită, dar inofensivă. Nici familia nu a fost inițial alarmată.

Timpul a trecut, însă formațiunea a continuat să crească. Abia în vara anului 2025, în timpul unei ieșiri la un pub, mama tinerei a remarcat cât de vizibilă devenise umflătura și a insistat ca Bethany să consulte un medic. Vizita la medicul de familie a confirmat existența unei mase la nivelul gâtului, iar tânăra a fost trimisă pentru investigații suplimentare.

În urma unei ecografii și a unor analize, medicii au decis că este necesară o biopsie, deoarece rezultatele inițiale nu erau clare. Examinările amănunțite au scos la iveală o tumoră de aproximativ șase centimetri, iar pe 15 septembrie 2025, Bethany a primit diagnosticul care i-a schimbat complet viața: cancer tiroidian de gradul cinci.

Dansatoare și artistă, Bethany se confruntase în ultimii ani și cu oboseală accentuată, precum și cu dificultăți de respirație, însă a pus aceste simptome pe seama unui program de lucru solicitant și a astmului de care suferea. Abia ulterior și-a dat seama că acestea ar fi putut fi semnale de alarmă.

În luna decembrie, tânăra a fost supusă unei intervenții chirurgicale complexe, în urma căreia medicii i-au îndepărtat glanda tiroidă și mai mulți ganglioni limfatici din zona afectată. Următorul pas în lupta cu boala este tratamentul cu iod radioactiv, programat pentru începutul lunii februarie.

Privind înapoi, Bethany recunoaște că umflătura pe care o trata cu indiferență a fost, cel mai probabil, primul semn al bolii. Experiența ei este un avertisment important despre cât de ușor pot fi ignorate simptome aparent banale și despre importanța controalelor medicale, mai ales atunci când apar modificări vizibile ale corpului.