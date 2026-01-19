„Este o zi de durere imensă. Fiecare tragedie impune două lucruri: unitate în durere, unitate în răspuns. Statul a acționat într-un mod unit, coordonat, cu loialitate”, a declarat oficialul, citat de El Pais.

„Ne întrebăm cu toții cum a fost posibil, ce s-a întâmplat. Timpul și munca experților ne vor oferi răspunsul. Vom afla adevărul și, când vom cunoaște răspunsul, îl vom face cunoscut publicului cu o transparență absolută. Le pot garanta victimelor că le vom proteja, le vom ajuta atât timp cât este necesar”, a adăugat Pedro Sanchez.

Pedro Sanchez a precizat că perioada de doliu național va începe marți, la ora 00:00, și se va încheia joi la miezul nopții.

Un tren de mare viteză a deraiat și s-a ciocnit cu un alt tren de mare viteză, duminică seara, în apropiere de Adamuz, în provincia Cordoba. În urma accidentului au murit cel puțin 39 de persoane, iar alte 40 se află în continuare în spital, potrivit bilanțului prezentat luni de Ministerul spaniol al sănătății, citat de BBC.

Este cel mai grav accident feroviar care are loc în Spania după 2013, când 80 de persoane au murit după ce un tren a deraiat pe o secțiune curbată a căii ferate din nord-vestul țării, potrivit The New York Times. Spania are a doua cea mai lungă rețea feroviară de mare viteză din lume.