"Aceasta nu este nici integrare europeană, nici un pas către democrație. Este pur și simplu absorbția Republicii Moldova de către forțele românești care nu țin cont de suveranitatea moldovenească.”

Oficialul rus a acuzat-o pe Sandu că ar fi „erodat" o așa-zisă identitatea moldovenească”, prin promovarea limbii române și prin apropierea politică și militară de București, ceea ce ar fi transforma țara într-o „periferie rusofobă a Uniunii Europene”.

De asemenea, purtătoarea de cuvânt a MAE rus a criticat cooperarea militară dintre România și Republica Moldova, susținând că neutralitatea constituțională a Chișinăului ar fi „erodată sistematic”.

Reacția Moscovei vine după ce Maia Sandu a declarat, într-un interviu pentru doi jurnaliști britanici, că ar vota „DA” la un eventual referendum privind unirea cu România, motivând că, în contextul geopolitic actual, unirea cu România ar putea fi o garanție de securitate pentru Republica Moldova.