Informația este considerată una importantă în contextul negocierilor politice privind ocuparea funcțiilor de conducere la SRI și la Serviciul de Informații Externe (SIE).

Potrivit acelorași surse, în cadrul discuțiilor anterioare dintre partide se conturase posibilitatea ca funcția de șef al SRI să revină PSD-ului.

Totuși, potrivit Realitatea Plus, presiunile exercitate de Ilie Bolojan și Nicușor Dan ar putea schimba echilibrul acestor negocieri, direcționând sprijinul în favoarea lui Marius Lazurca.

Întrebat recent, la un alt post de televiziune, dacă i s-a propus una dintre cele două poziții la vârful serviciilor de informații, Lazurca a avut o reacție rezervată, afirmând că nu poate nici să confirme, nici să infirme o astfel de propunere, răspuns care a alimentat și mai mult speculațiile politice din jurul său.