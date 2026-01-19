Conducerea spitalului a anunțat că vizitele sunt permise doar în situații considerate esențiale pentru bunăstarea pacienților: aducerea de haine și obiecte personale, sprijin emoțional sau îngrijire la finalul vieții. Cei care vor să vină la spital sunt rugați să contacteze secția înainte, deoarece accesul fără anunț prealabil poate fi refuzat.

O infecție extrem de contagioasă face ravagii în Țara Galilor

Consiliul de Sănătate al Universității Aneurin Bevan spune că măsura nu a fost luată ușor, dar este necesară pentru a proteja pacienții și personalul și pentru a limita răspândirea virusului, care circulă intens în regiunea Gwent. Instituția subliniază că norovirusul este extrem de contagios și poate afecta grav pacienții vulnerabili.

Spitalul le cere vizitatorilor să nu intre în nicio unitate medicală dacă au greață, diaree, tuse sau simptome de răceală ori gripă. Accesul este permis doar după 48 de ore de la dispariția completă a simptomelor. Cei care totuși vin la spital trebuie să se spele frecvent pe mâini cu apă și săpun și să poarte mască pe toată durata vizitei. Programările medicale rămân valabile, cu excepția cazului în care pacientul prezintă simptome, notează The Sun.

Focare de norovirus au fost raportate și în alte zone. Marți, mai multe secții ale Spitalului Prince Philip din Llanelli au fost închise, iar întregul spital funcționează cu restricții suplimentare. Consiliul de Sănătate Cwm Taf Morgannwg a anunțat, la rândul său, cazuri în mai multe unități, inclusiv la Spitalul Princess of Wales din Bridgend.

Situația este complicată și în Anglia, unde 567 de persoane au fost internate săptămâna trecută din cauza norovirusului, față de 361 în săptămâna precedentă. Creșterea infecțiilor, combinată cu revenirea cazurilor de gripă, a determinat zeci de trusturi NHS să declare incidente critice, cel mai înalt nivel de alertă, care permite adoptarea unor măsuri urgente pentru protejarea pacienților.

Cum se transmite norovirusul

Virusul se răspândește prin contact direct cu o persoană infectată, prin atingerea unor suprafețe contaminate sau prin consumul de alimente manipulate de cineva bolnav. Dezinfectantele pe bază de alcool nu sunt eficiente, astfel că spălatul pe mâini cu apă caldă și săpun rămâne cea mai sigură metodă de protecție.

Printre simptome se regăsesc stări de greață, diaree, vărsături, crampe abdominale, febră și dureri musculare. Majoritatea celor infectați se recuperează acasă. Cei care au norovirus trebuie să rămână acasă până la dispariția simptomelor și să evite să gătească pentru familie sau să împartă obiecte precum prosoape, lenjerie de pat sau veselă. Sunt recomandate alimente ușoare, hidratare, odihnă și paracetamol pentru dureri. Dacă simptomele persistă mai mult de trei zile, este necesar consultul medical.