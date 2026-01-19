Această autorizație reprezintă un pas semnificativ în creșterea accesului pacienților la terapii moderne, eficiente și sigure, contribuind totodată la sustenabilitatea sistemului de sănătate prin introducerea unei alternative generice la un tratament deja consacrat.

Un sprijin real pentru pacienții aflați în dializă

Pentru pacienții cu boală cronică de rinichi aflați în dializă, controlul nivelului hormonului paratiroidian (PTH) și al calciului din sânge este vital. Dezechilibrele acestor parametri pot duce la complicații serioase, precum afecțiuni osoase, cardiovasculare sau agravarea stării generale de sănătate.

Cinacalcet face parte din clasa calcimimeticelor și acționează prin creșterea sensibilității receptorilor de calciu de la nivelul glandelor paratiroide. Prin acest mecanism, medicamentul contribuie la reducerea nivelurilor de parathormon și la controlul tulburărilor minerale frecvent întâlnite la pacienții cu insuficiență renală severă.

Datorită eficienței sale, cinacalcet este utilizat de un număr important de pacienți cu boală renală cronică, fiind un element-cheie în managementul hiperparatiroidismului secundar la cei care necesită dializă pentru eliminarea deșeurilor din sânge.

Indicații multiple pentru afecțiuni complexe

Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), medicamentul pe bază de cinacalcet este indicat în mai multe situații clinice importante:

tratamentul hiperparatiroidismului secundar la pacienții cu boală renală severă aflați în dializă;

reducerea hipercalcemiei la pacienții cu cancer paratiroidian;

reducerea valorilor crescute ale calciului din sânge la pacienții cu hiperparatiroidism primar, atunci când intervenția chirurgicală de extirpare a glandelor paratiroide nu este posibilă.

Aceste indicații subliniază rolul esențial al cinacalcetului în tratamentul unor afecțiuni cronice complexe, care necesită monitorizare atentă și terapii de lungă durată.

Autorizarea acestui medicament generic cu cinacalcet vine ca un semnal pozitiv la început de an, oferind speranță pacienților care depind de tratamente constante pentru a-și menține echilibrul metabolic și o calitate mai bună a vieții.