Mirodenii și plante aromatice bune pentru imunitate

De asemenea, pot fi remedii de luat în seamă cu atât mai mult acum, în plină pandemie, când este necesar să avem grijă de sistemul nostru imunitar, mai mult decît de obicei.

Odată cu venirea toamnei și a schimbărilor bruște de temperatură, când virusurile și virozele încep să se răspândească, este indicat să recurgem la terapiile naturiste pentru a ne menține sănătoși.

Busuiocul

Busuiocul este o plantă considerată a fi sfântă, nu degeaba este folosit inlusiv în ritualurile religioase.Din punct de vedere medical, această plantă binecuvântată este un excelent remediu pentru calmarea durerilor de cap, dar și împotriva stresului.

Se poate consuma sub formă de infuzie, 1 sau 2 lingurițe de frunze proaspete sau uscate de busuioc la o cană de apă. Acest ceai are efecte calmante, fiind indicat în stările de agitație, neliniște, anxietate, depresii, oboseală, insomnii și dureri de cap.

De asemenea, are proprietăți antibacteriene și este eficient pentru calmarea umflăturilor și mâncărimilor provocate de înțepăturile de tânțar sau alte insecte, scrie fitoterapeutul Rosemary Gladstar în cartea sa.

Scorțișoara

Scorțișoara, această mirodenie are proprietăți de încălzire, fiind folosită pentru a crește vitalitatea și a îmbunătății circulația și a degaja congestiile. Este, de asemenea, un foarte bun digestiv și un leac pentru stabilizarea glicemiei.

Tot printre proprietățile acestei mirodenii se numără faptul că este un excelent antiviral și antifungic, fiind ideal în caz de micoze, gripe, răceli sau infecții virale.

Usturoiul

Această plantă este cea mai bună alegere pentru tratarea răcelilor în mod natural, a gripelor, durerilor de gât și a digestiei lente. Usturoiul activează producția de leucocite și stimulează sistemul imunitar, iar uleiurile esențiale pe care le conține îi conferă proprietăți antiseptice, antimicrobiene și antibacteriene. Usturoiul distruge mai multe tipuri de bacterii rezistente la antibiotice, conform fitoterapeutului.

Ghimbirul

Conține o enzimă care reduce inflamația și grăbește vindecarea articulațiilor, fiind eficient pentru tratarea artritei și a durerilor de încheieturi. Îmbunătățește circulația și este ideal pentru tratarea crampelor menstruale. Studiile au demonstrat faptul că ghimbirul scade nivelul de trigliceride, asociat cu diabetul și cu bolile cardiovasculare. De asemenea, te scapă de greață și răul de mișcare. Are proprietăți antiseptice și ajută la decongestionarea organismului în cazul afecțiunilor precum răcelile și gripele.

Indicat este să-l consumi sub formă de ceai cu lămâie și miere, dar poate fi consumat și în stare crudă, amestecat cu miere și lămâie, bineînțeles, înainte trebuie dat prin răzătoare.

Rozmarinul - mirodenii și plante aromatice

Rozmarinul are proprietăți antiseptice și antiinflamatoare datorită numeroaselor uleiuri volatile pe care le conține. Este un tonic cerebral care îmbunătățește memoria și stimulează concentrarea. Ceaiul de rozmarin este un energizant excelent, pentru că stimulează absorbția de oxigen în celule, în special în amestec cu cimbrul.

De asemenea, este recomandat în cazul circulației sangvine deficitare și a tensiunii arteriale scăzute, dar și a depresiilor ușoare. Este stimulent al sistemului circulator, antioxidant și ajută la tratarea inflamațiilor articulare, dar și a artritei.

În cazul problemelor respiratorii, în special astm sau tuse convulsivă, aerosolii cu ulei esențial de rozmarin sunt un leac ideal. Acesta trebuie dizolvat în apă pentru a nu fi iritant. Ajută pentru întărirea sistemului imunitar. Stimulează memoria, dar are, totuși, câteva contraindicații. Trebuie consumat ponderat în timpul sarcinii, în cazul epilepsiei și a hipertensiunii, conform fitoterapeutului.

Salvia

Este o plantă ideală pentru refacere vitalității pe durata unei perioade de boală. Ajută la scăderea nivelului de colesterol și este un tonic excelent pentru ficat. De asemenea, este o plantă care ajută la reglarea menstruației și un tratament eficient pentru tratarea leucoreei, o infecție vaginală frecvent întâlnită la femei.

Totodată, ajută la reducerea transpirației și este eficientă pentru tratarea răcelii și a gripei. Datorită efectului său antiseptic, astringent și relaxant asupra mucoaselor, este un tratament bun în cazul inflamațiilor cavității bucale. Salvia este un remediu excelent pentru laringite, dureri în gât și amigdalite.

Frunzele și florile de salvie pot fi consumate sub formă de infuzie, dar atenție, nu este recomandat femeilor însărcinate și nici celor care alăptează, deoarece poate produce ablactație, adică poate duce la pierderea laptelui, scrie fitoterapeutul Rosemary Gladstar în cartea sa.

Cimbrul

Este o plantă cu efect dezinfectant puternic. Poate fi folosită în cazul răcelilor, dar și pentru prevenția acestora,recurgându-se la gargară cu infuzie de cimbru pentru tratarea durerilor în gât sau infecțiile bucale. Ceaiul de cimbru mai este eficient și pentru tratarea tusei și a infecțiilor ușoare de plămâni.

Studiile au demonstrat că cimbrul este bogat în antioxidanți și are un efect tonic puternic, scrie aceeași sursă.

Curcuma (turmeric)-mirodenii și plante aromatice

Acest condiment se folosește, în mod tradițional, în medicina chineză, dar a fost introdus și este folosit cu succes și în bucătăria europeană. Pulberea de turmeric poate fi folosită aproape la orice preparat. Are efect de încălzire, fiind un remediu eficient în tratarea răcelilor și a tusei. De asemenea, turmericul este folosit în medicina ayurvedică pentru tratarea icterului și al unor afecțiuni ale ficatului. Are proprietăți antiinflamatoare, fiind un excelent remediu în cazul artritei și al osteoporozei. Curcumina, substanța pe care o conține acest condiment, este un agent puternic împotriva mai multor tipuri de cancer, scrie sursa precizată. Scade colesterolul și are acțiune anticoagulantă, evitîndu-se astfel formarea de cheaguri de sânge, care pot duce la accidentul vascular cerebral.Totodată, este un stimulent excelent al sistemului imunitar.