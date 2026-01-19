M.M., în vârstă de 20 de ani, este acuzat de omor calificat, pe numele său fiind emisă o ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, scrie presa locală .

La ieșirea din blocul unde acesta locuia cu mama sa și unde ar fi avut loc crima, suspectul a refuzat să facă vreo declarație jurnaliștilor prezenți.

În aceste momente, criminaliștii Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, efectuează cercetarea la fața locului.