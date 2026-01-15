Răsturnare de situație în cazul elevului lovit cu brutalitate într-o școală din Găești. Agresroul a vrut să-și răzbune fratele

Cazul elevului agresat în sala de clasă, într-o școală din Găești, capătă o nouă turnură. Ancheta a scos la iveală un posibil motiv al atacului: agresorul ar fi încercat să răzbune umilirea fratelui său. Indiferent de motiv, el s-a ales cu dosar penal, deoarece victima a ajuns la spital.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, agresorul ar fi acționat pe fond emoțional, după ce ar fi aflat că fratele său — un adolescent cu probleme emoționale severe — ar fi fost umilit pe internet prin distribuirea unor imagini indecente. Tânărul ar fi reacționat impulsiv, într-un context deja fragil, marcat de episoade anterioare de dezechilibru psihic în familie, scrie Cronica Găeștiului.

În acest val de tensiune și furie acumulată, atacatorul a intrat în liceu și l-a lovit pe elevul considerat responsabil de hărțuire, chiar în timpul orei, sub privirile colegilor. Autoritățile au intervenit rapid pentru a opri incidentul.

Ancheta continuă, iar polițiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns la această escaladare violentă.