Potrivit unor surse apropiate anchetei, agresorul ar fi acționat pe fond emoțional, după ce ar fi aflat că fratele său — un adolescent cu probleme emoționale severe — ar fi fost umilit pe internet prin distribuirea unor imagini indecente. Tânărul ar fi reacționat impulsiv, într-un context deja fragil, marcat de episoade anterioare de dezechilibru psihic în familie, scrie Cronica Găeștiului.

În acest val de tensiune și furie acumulată, atacatorul a intrat în liceu și l-a lovit pe elevul considerat responsabil de hărțuire, chiar în timpul orei, sub privirile colegilor. Autoritățile au intervenit rapid pentru a opri incidentul.

Ancheta continuă, iar polițiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns la această escaladare violentă.