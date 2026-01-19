„Echipaje ale Detașamentului de pompieri Petroșani au intervenit, astăzi, pentru a gestiona o situație de urgență generată de o explozie urmată de incendiu, la o centrală termică pe lemne aflată într-o casă din municipiul Lupeni. Pompierii au intervenit de urgență și au stins flăcările care se manifestau în interiorul camerei tehnice unde s-a produs deflagrația, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați. La sosirea echipajului medical al Serviciului de Ambulanță Județean, un bărbat care avea pe corp multiple traumatisme, se afla inconștient în afara încăperii, fiind scos în exterior de către vecini. Imediat au început manevrele de resuscitare, dar, din nefericire, victima în vârstă de 53 de ani nu a mai putut fi salvată”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara.

Potrivit sursei citate, incendiul a fost limitat la camera tehnică, iar intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor la restul locuinței. Cauzele producerii exploziei la sistemul de încălzire urmează să fie stabilite de specialiști.