Copil de 12 ani la volanul unei mașini furate! Urmărire ca în filme pe DN7 până în județul Arad: polițiștii au rămas mască - VIDEO

Polițiștii rutieri din Hunedoara au împiedicat în ultimul moment un posibil accident grav, după ce au descoperit la volanul unei mașini un copil de doar 12 ani.

Incidentul a avut loc în noaptea de 19 ianuarie, în jurul orei 03:00, când un echipaj al Serviciului Rutier a încercat să oprească un autoturism care circula pe DN7, în zona localității Câmpuri‑Surduc. Șoferul nu a răspuns semnalelor polițiștilor și a accelerat, obligând echipajul să pornească în urmărire.

Cursa s-a întins până la intrarea în județul Arad, unde polițiștii din Secția Rurală Săvârșin au fost chemați în sprijin. Mașina a fost blocată în cele din urmă în localitatea Milova, fără ca urmărirea să se încheie cu un accident, deși viteza depășea cu mult limita legală. Surpriza a venit în momentul identificării conducătorului auto: un minor de 12 ani, din Chișineu‑Criș.

Sursa video: Ora de Sibiu

Primele verificări au arătat că autoturismul fusese sustras din Avrig, județul Sibiu, iar testarea cu etilotestul a confirmat că băiatul nu consumase alcool. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care copilul a preluat mașina și traseul parcurs înainte de a fi oprit.