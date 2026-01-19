În realitate, susțin polițiștii, aceasta locuia „la un hotel de lux din municipiu, împreună cu partenerul și cei doi copii”. „Există o categorie de persoane care apelează la mila trecătorilor din necesitate, iar alții pentru a întreține o viață de lux. Câți își permit să stea la hotel cu familia? Așa e cazul de față: persoana depistată apelând la mila trecătorilor într-un căruț cu rotile și care de fapt SIMULA INFIRMITATEA, locuiește la un hotel de lux din municipiu cu partenerul și cei doi copii”, a transmis Poliția Locală.

Cerșetoare de lux, descoperită la Iași. Locuia la un hote

Agenții din cadrul Serviciului Intervenții au verificat situația și au constatat că persoana nu prezenta dizabilități. În consecință, au fost aplicate sancțiuni conform Legii nr. 61/1991 și O.G. nr. 2/2001. Instituția face și un apel către locuitorii orașului: „Invităm cetățenii empatici ai municipiului să evite pe cât posibil întreținerea unor astfel de persoane prin acordarea de sume de bani!”

În context, Poliția Locală amintește că există și persoane care cerșesc din nevoie, însă atrage atenția asupra celor care folosesc metode înșelătoare pentru a obține bani, în timp ce beneficiază de condiții de trai peste medie.