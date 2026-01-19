Cum se prepară Paella?

Paella este o mâncare originară din Spania, mai exact din regiunea Valenciei, însă s-a răspândit pe tot teritoriul țării, devenind mâncarea tradițională spaniolă. Dacă ajungeți în Spania și încercați paella, cu siguranță veți dori să o preparați și dumneavoastră.

Acest fel de mâncare se prepară sub diverse forme, poate fi cu pui, cu porc, legume sau fructe de mare. Rețetele sunt numeroase, noi însă vă recomandăm o rețetă simplă pe care o puteți prepara acasă oricând, bucurându-vă de gustul inconfundabil, plin de savoare.

Ingrediente:

1 ceapă mare;

2 ardei grași, verde și roșu;

1 morcov;

2 căței de usturoi;

1 roșie mare decojită;

150 grame de mazăre prefiartă;

350 grame de orez cu bob lung;

puțin șofran;

puțin ulei de măsline;

1 legătură de pătrunjel verde;

1 kg de fructe de mare ( mix, amestec de calamari, creveți, scoici, bucăți de pește file, caracatiță)

Mod de preparare:

Ceapa tocată mărunt se călește în uleiul de măsline, într-o cratiță de teflon sau ceramică. Ideal este ca aceasta să fie dintr-un material antiaderent. Pentru prepararea acestui fel de mâncare foarte important este vasul în care se face. Există vase speciale în restaurantele de specialitate, dar fiind gătit acasă, important este să fie un vas de care să nu se lipească orezul.

Adăugați ulterior morcovii tocați foarte mărunt și ardeiul gras tot tocat. Se amestecă în timp ce se lasă la călit, aproximativ 3 minute, la foc mic. După ce acestea s-au călit, adăugați roșia tocată, usturoiul pisat și șofranul, care-i va da orezului o culoare galben-aurie. Mai lăsați amestecul la foc mic încă aproximativ 5 minute, apoi adăugați orezul bine spălat și strecurat, peste aceste ingrediente, amestecați ușor și adăugați aproximativ 1 litru de apă fiartă.

Dacă doriți să faceți paella cu pui, puteți să adăugați în loc de apă, supa în care ați fiert puiul. Și cu fructele de mare se poate proceda la fel, însă poate fi folosită și apă fiartă.

Lăsați la foc mic și acoperiți cratița. După ce a început să fiarbă, iar orezul este puțin înmuiat, adăugați fructele de mare bine spălate și mazărea, iar în final pătrunjelul tocat mărunt. Acoperiți apoi din nou cu capacul și lăsați să fiarbă la foc foarte mic, până când scade de tot apa. Condimentați după gust cu sare și piper, iar pentru cine iubește mâncare picantă puteți să adăugași boia iute.

Asezonați cu o lămâie alături și vă puteți bucura de gustul delicios al acestei mâncări hrănitoare, atât de renumită în Spania și în întreaga lume.