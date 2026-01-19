Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud, administratorul firmei a sesizat poliția pe 14 ianuarie, după ce a constatat că, în perioada 6–13 ianuarie, din aparatul SelfPay au fost efectuate multiple retrageri neautorizate.

Din ancheta polițiștilor a reieșit că două angajate ale magazinului au fost sunate de o persoană care s-a prezentat drept reprezentant al firmei ce gestionează aparatul SelfPay.

Sub pretextul unei „revizii tehnice”, acesta le-a dictat 32 de coduri formate din șase cifre, pe care femeile le-au introdus în aparat și au autorizat plățile aferente, fără să bănuiască escrocheria.

„Din cercetările efectuate a reieşit faptul că în perioada menţionată, două angajate ale societăţii în cauză ar fi fost contactate telefonic de către o persoană, în vederea efectuării unei actualizări/revizii a aparatului de self-pay deţinut de societate la punctul de lucru din Anieş. După aprobarea de către administrator a activităţii, angajatele ar fi fost induse în eroare să introducă în aparat 32 coduri formate din 6 cifre, dictate telefonic, şi ulterior să autorizeze plăţile menţionate pe aparat după introducerea codurilor”, a transmis IPJ.

Tânărul, reținut după percheziții la Galați

După administrarea probelor, pe 18 ianuarie au fost efectuate două percheziții domiciliare în județul Galați și a fost pus în aplicare un mandat de aducere pe numele adolescentului bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore pentru înșelăciune și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. În cursul zilei de luni, el urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, pentru dispunerea unei măsuri preventive.

Avertismentul polițiștilor

IPJ Bistrița-Năsăud atrage atenția asupra acestei noi metode de fraudă, care vizează angajații sau administratorii magazinelor ce gestionează aparate de plată SelfPay.

„Dacă gestionaţi astfel de aparate/staţii, poliţiştii vă sfătuiesc să nu daţi curs solicitărilor telefonice şi să nu introduceţi coduri generate, mai ales dictate telefonic, să nu autorizaţi tranzacţii la recomandarea unor persoane necunoscute! Pentru revizii sau actualizări, chiar defecţiuni ale aparatelor este indicat să luaţi legătura cu persoane cunoscute, care să le verifice fizic, la punctul de lucru. Totodată, dacă sunteţi contactat de persoane care ridică suspiciuni, verificaţi temeinic, anunţaţi imediat Poliţia”, este avertismentul lansat de cei de la IPJ Bistriţa-Năsăud.