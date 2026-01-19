Potrivit Forțelor Armate, aceste notificări au rolul de a asigura accesul rapid la resurse esențiale pentru apărarea țării în caz de război. În 2026, vor fi emise aproximativ 13.500 de astfel de „rechiziții pregătitoare”, care nu produc efecte în timp de pace, ci doar îi informează pe proprietari că bunurile lor pot fi utilizate, dacă situația o impune. Documentele sunt valabile un an, iar două treimi dintre cele trimise anul acesta înlocuiesc notificări similare din anii precedenți.

Pregătiri de război la granița cu Rusia

Generalul de divizie Anders Jernberg, șeful Organizației Logistice a Forțelor Armate (FLO), subliniază că Norvegia se confruntă cu cea mai gravă situație de securitate de la Al Doilea Război Mondial. „Importanța pregătirii pentru crize și pentru eventualitatea unui război a crescut semnificativ în ultimii ani. Societatea noastră trebuie să fie pregătită să facă față unor astfel de scenarii. Am început o consolidare masivă a pregătirii militare și civile”, a declarat acesta, conform AFP.

Jernberg afirmă că trimiterea scrisorilor contribuie la o mai bună organizare în caz de criză și reduce incertitudinea privind alocarea resurselor. Norvegia, considerată „ochii și urechile NATO în Marele Nord”, își întărește apărarea în contextul tensiunilor regionale. Țara are atât frontieră maritimă, cât și o graniță terestră de 198 de kilometri cu Rusia, ceea ce îi conferă un rol strategic în securitatea alianței.