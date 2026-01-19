Test IQ pentru genii

Tot ce ai de făcut este să analizezi cu atenție imaginea în care apar două pensionare care se întorc de la cumpărături, fiecare având câte o sacoșă în mână. La prima vedere, situația pare banală, însă adevărata provocare este să îți dai seama care dintre cele două femei se confruntă cu dificultăți financiare.

Acest tip de test nu măsoară doar inteligența clasică, ci și creativitatea, gândirea critică și abilitatea de a „citi” dincolo de aparențe. Statisticile arată că doar una din nouă persoane reușește să ofere răspunsul corect în mai puțin de cinci secunde, ceea ce demonstrează că nu este deloc o sarcină simplă.

Privind imaginea, observăm că una dintre femei este îmbrăcată elegant, poartă pantofi cu toc, pălărie și o geantă bine aleasă, în timp ce cealaltă are o ținută modestă, o haină simplă și ochelari, însă ține în mână un smartphone. Deși aparențele pot fi înșelătoare, soluția corectă nu ține de vestimentație, ci de conținutul sacoșelor de cumpărături.

Răspunsul corect este pensionara din partea stângă a imaginii, cea îmbrăcată elegant. Motivul? Produsele pe care le-a achiziționat sunt mai ieftine și indică un buget restrâns, în timp ce cealaltă femeie își permite articole mai costisitoare, dar a ales o ținută simplă și practică.

Soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Dacă ai ajuns singur la această concluzie, felicitări! Ai demonstrat o bună capacitate de analiză și atenție la detalii. Astfel de teste sunt adesea folosite pentru divertisment, dar și pentru a oferi o perspectivă generală asupra nivelului de inteligență, care este clasificat, orientativ, astfel:

peste 140 – nivel asociat geniilor și liderilor excepționali;

131–140 – specific cercetătorilor, specialiștilor și managerilor de top;

121–130 – scor mult peste medie, atins de un procent mic din populație;

111–120 – inteligență peste media generală;

101–110 – nivel considerat normal;

91–100 – interval în care se află aproximativ un sfert din populația globală;

81–90 – ușor sub medie, dar suficient pentru activități practice;

71–80 – dificultăți ușoare de înțelegere a conceptelor complexe.

Indiferent de rezultat, astfel de exerciții rămân o modalitate plăcută de a-ți testa mintea și de a-ți menține gândirea activă.