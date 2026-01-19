Cum s-a petrecut incidentul?

Potrivit informațiilor transmise de autorități, fapta a avut loc în data de 18 ianuarie 2026, când polițiștii au fost alertați cu privire la un atac asupra unei femei în vârstă de 49 de ani. Victima ar fi fost agresată de fostul său concubin, care i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect ascuțit, cel mai probabil un cuțit. Rănile au fost localizate la nivelul picioarelor și al spatelui.

Femeia a fost găsită în stare de conștiență și a putut coopera cu echipajele de intervenție. Aceasta a fost transportată de urgență la o unitate medicală, unde a rămas internată pentru îngrijiri de specialitate.

La scurt timp după producerea incidentului, oamenii legii au demarat o amplă acțiune de identificare a agresorului. În cursul zilei de 19 ianuarie, bărbatul, în vârstă de 36 de ani, a fost localizat și reținut de polițiști. Acesta urmează să fie audiat de către anchetatori din cadrul Serviciului Omoruri, care au preluat cazul.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs atacul și pentru luarea măsurilor legale care se impun.