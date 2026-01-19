”Poliţia Municipiului Deva a demarat activităţi investigative ca urmare a unei sesizări formulate, la data de 17 ianuarie 2026, prin SNUAU 112, de un tânăr în vârstă de 27 de ani. Acesta a semnalat faptul că vecinii nu i-au mai văzut de o perioadă pe tatăl său, în vârstă de 55 de ani, şi pe bunicul său, în vârstă de 79 de ani. În urma apelului, echipajele de poliţie s-au deplasat de urgenţă la adresa indicată, unde a fost identificat bărbatul de 55 de ani. Acesta le-a declarat poliţiştilor că totul este în regulă, însă, la solicitarea expresă a oamenilor legii de a-l vedea şi pe tatăl său, a afirmat verbal că acesta ar fi decedat aproximativ din luna octombrie 2023, fără a putea oferi alte detalii privind împrejurările decesului sau demersurile legale efectuate ulterior”, a transmis, luni, IPJ Hunedoara.

Potrivit reprezentanților instituției, poliţiştii au făcut verificări în locuinţă, iar într-una dintre încăperi au fost identificate osemintele unei persoane, aflate într-un pat.

”Situaţia a impus demararea de cercetări pentru stabilirea circumstanţelor în care a survenit decesul, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de ucidere din culpă. Fragmentele de oase umane au fost ridicate de către specialiştii Serviciului de Medicină Legală, urmând ca, prin raportul medico-legal de constatare a decesului, să fie stabilite cauzele morţii”, a precizat IPJ Hunedoara.

În acest caz polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a clarifica situația.