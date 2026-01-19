Kianna Underwood, cunoscută publicului din ultimul sezon al emisiunii „All That”, difuzată de Nickelodeon în 2005, a murit la vârsta de 33 de ani, după ce a fost accidentată de două mașini în timp ce traversa strada.

Moartea cumplită pentru Kianna Underwood

Drama s-a produs într-o intersecție din cartierul Brownsville, Brooklyn. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, tânăra a fost lovită inițial de un SUV Ford de culoare neagră, care ar fi târât-o pe carosabil, iar apoi a fost izbită de un al doilea autoturism. Impactul i-a provocat răni incompatibile cu viața, iar echipajele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

Ceea ce a amplificat șocul și indignarea este faptul că ambii șoferi implicați în accident au părăsit locul tragediei, lăsând-o pe tânără întinsă pe asfalt. Kianna a fost declarată decedată chiar la fața locului, având traumatisme severe.

La o zi după accident, tatăl ei a publicat pe rețelele sociale un mesaj cutremurător, în care și-a exprimat durerea și revolta. Acesta s-a întrebat dacă fiica sa a primit vreun ajutor în ultimele clipe de viață sau dacă a fost ignorată de cei din jur. Într-o postare emoționantă, bărbatul a scris că nu poate concepe ideea că tânăra ar fi fost lăsată să moară „ca un animal lovit pe șosea”, în timp ce martorii ar fi privit scena fără să intervină.

Inițial, tatăl Kiannăi a anunțat decesul printr-un mesaj scurt, cerând discreție și respect pentru suferința familiei. La scurt timp, acesta a distribuit și un colaj de fotografii cu fiica sa, surprinzând momentele fericite petrecute împreună de-a lungul anilor.

Conform primelor date din anchetă, Kianna Underwood traversa intersecția dintre Watkins Street și Pitkin Avenue, aflându-se pe trecerea de pietoni, însă pe culoarea roșie a semaforului. Circumstanțele exacte ale accidentului sunt în continuare investigate, iar poliția încearcă să-i identifice pe cei doi șoferi care au fugit de la locul faptei.