Cutremur politic! Social-democrații sunt pregătiți să se descotorosească de Bolojan. Daniel Zamfir: „Nimeni nu e de neînlocuit”

Daniel Zamfir, senator PSD/ Arhivă foto
Social-democrații sunt pregătiți să se descotorosească de Ilie Bolojan! Ruptura a fost confirmată în exclusivitate pentru Realitatea PLUS chiar de către unul dintre liderii din coaliție, senatorul PSD Daniel Zamfir. Acesta a transmis că nimeni nu este de neînlocuit, dar și că frustrările cauzate de Bolojan în interiorul PNL și PSD se accentuează pe zi ce trece. Zamfir dă asigurări că plecarea premierului huiduit nu ar produce nicio destabilizare. 

„E limpede pentru toată lumea că poate să fie un Guvern și fără domnul Bolojan. Nu știu, cimitirele sunt pline de oameni de neînlocuit... Este o vorbă foarte, foarte actuală și acum.

Așadar, da, dacă Partidul Național Liberal dorește să renunțe la domnul Bolojan, nu există niciun fel de situație în care Partidul Social Democrat să nu fie de acord, sau vreo destabilizare a situației politice. Niciun fel de destabilizare dacă domnul Bolojan renunță sau cei de la PNL nu-l mai vor pe domnul Bolojan.

E limpede că atunci când un prim-ministru își pierde încrederea populației, el nu mai poate să conducă un Guvern. Asta este limpede. În rândul Partidului Social Democrat, nu numai al primarilor, ci al oamenilor în general, există o mare frustrare pentru faptul că, într-adevăr, noi suntem în situația în care acceptăm anumite lucruri de la domnul Bolojan, lucruri cu care oamenii nu sunt de acord”, a declarat Daniel Zamfir pentru Realitatea PLUS. 