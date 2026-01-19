La fața locului au intervenit pompierii cu trei autospeciale de stingere cu apă si spumă (ASAS), 1 autoplatformă pentru salvări de la înălţime (ASII), o ambulanţă SMURD - EPA, două autospeciale pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM) şi 2 ambulante SAJ.

Potrivit ISU Iaşi, pompierii au găsit trei victime: o femeie aflată în stop cardio-respirator, care după câteva minute a murit, şi doi bărbaţi cu arsuri la faţă şi la mâini. De asemenea, au fost evacuaţi de pompieri alte două femei şi trei copii.

Echipajele ISU au acţionat şi pentru evacuarea fumului de pe casa scării.

Pe măsură ce situaţia a evoluat, forţele de intervenţie au fost suplimentate, la faţa locului sosind un echipaj TIM cu medic din cadrul Detaşamentului 1 şi un echipaj SAJ, tot cu medic, pentru a asigura suportul medical de urgenţă necesar.