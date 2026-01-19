Potrivit buletinului nivometeorologic, riscul însemnat de avalanșe la peste 1.800 de metri este în munții Rodnei, Bistrei, Ceahlău, Călimani, Bucegi, Făgăraș, Parâng, Șureanu, Țarcu și Godeanu.

Riscul însemnat de producere de avalanșe este și la o altitudine mai mică de 1.800 de metri în munții Bucegi și Făgăraș.

În județul Sibiu, zona turistică Bâlea este vizată de riscul însemnat de avalanșă, atât Bâlea Lac (peste 2.000 de metri altitudine), cât și Bâlea Cascadă (peste 1.200 de metri).

Cel mai mare strat de zăpadă măsurat la o stație meteo montană este de 150 cm la Vârful Omu, 129 cm la Bâlea-Lac și 80 cm la Țarcu, locuri unde riscul este însemnat de avalanșe, mai informează meteorologii în Buletinul nivometeorologic.