Accident grav pe DN7, la ieșire din Simeria: un mort și doi răniți

O persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost rănite, luni, după ce două autoturisme s-au ciocnit pe DN7, la ieșirea din Simeria, județul Hunedoara. La fața locului au intervenit echipaje de salvare și Poliția Rutieră.

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 7 Sebeş-Deva, la ieşire din localitatea Simeria, judeţul Hunedoara, a avut loc un accident rutier între două autoturisme, în urma căruia o persoană a decedat, iar alte două persoane au suferit multiple leziuni şi primesc îngrijiri medicale”, a transmis, luni, Centrul Infotrafic.

Traficul rutier este oprit în ambele direcţii pentru a permite intervenţia echipajelor specializate. Se estimează reluarea normală a traficului după ora 19:00.