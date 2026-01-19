”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 7 Sebeş-Deva, la ieşire din localitatea Simeria, judeţul Hunedoara, a avut loc un accident rutier între două autoturisme, în urma căruia o persoană a decedat, iar alte două persoane au suferit multiple leziuni şi primesc îngrijiri medicale”, a transmis, luni, Centrul Infotrafic.

Traficul rutier este oprit în ambele direcţii pentru a permite intervenţia echipajelor specializate. Se estimează reluarea normală a traficului după ora 19:00.