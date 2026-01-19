"Am vrut să plec la Strasbourg direct de la Cluj. Am venit în București pentru că am primit foarte multe telefoane de la primari, rugăminți - e plin telefonul de rugăminți ale primarilor liberali, care mă roagă să stau de vorbă, să cer lămuriri, să întreb cfe se întâmplă. Sunt foarte îngrijorați. Sunt cei care dau piept, practic, cu nemulțumirile oamenilor.

Am văzut ce s-a întâmplat în două fiefuri importante al PNL, Iași - unde avem și președinte de Consiliu Județean și primar, și Botoșani, unde premierul a fost primit cu mare ostilitate. În momentul în care primarii liberali - peste 1000 de primari avem, din care eu cred că am vorbit undeva la 180, 200, 200 și ceva..., președinți de CJ, care sunt foarte speriați de faptul că, practic, rămân fără cotele defalcate. La unii dintre ei, gândiți-vă că 40-50% din buget îl fac cu aceste cote defalcate, au crescut impozitele.

Sunt cei care dau piept cu oamenii, sunt cei care stau între oameni și sunt baza pe care PNL a reușit să construiască, iar pe mine - ca reprezentant al României la Bruxelles - mă interesează foarte tare relația cu ei pentru că sunt cei care au reușit să cheltuie banii europeni; proiecte europene de la apă, canal, gaz, spitale, școli - din 2600 de școli cu toalete în curte mai avem 128. Restul au fost modernitate cu bani europeni. Multe proiecte au fost cu ajutorul primarilor realizate. Sincer, am văzut supărarea lor, disperarea lor și am zis <<Ok, vă promit că de data asta particip (la ședința PNL - n.r..>>. Nu vin cu gânduri războinice. Vreau să cer lămuriri, vreau să știu de ce colegii mei care asigură astăzi conducerea PNL nu ies să explice oamenilor ce se întâmplă (...)", a declarat, luni seara, Rareș Bogdan înaintea ședinței conducerii PNL vu primarii din țară.