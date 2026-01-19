Aproximativ 200 de persoane s-au adunat pentru a-și exprima public frustrarea față de noile obligații fiscale, pe care spun că le resimt tot mai apăsător în viața de zi cu zi, conform surselor Realitatea PLUS.

Protest uriaș la primăria din Covasna

Protestul a fost inițiat și anunțat pe rețelele sociale de activistul local Péter Fazakas, fost consilier județean, care consideră că manifestația este rezultatul unei acumulări de decizii administrative percepute constant ca fiind defavorabile contribuabililor. Deși adunarea a fost una pașnică, discuțiile au fost pe alocuri tensionate, semn al presiunii resimțite de cetățeni.

Primarul municipiului, Antal Árpád, a coborât în mijlocul protestatarilor și a discutat cu aceștia timp de peste o oră. Dialogul a fost apreciat de o parte dintre participanți ca fiind un gest necesar, în timp ce alții au considerat că explicațiile oferite nu aduc soluții concrete pe termen scurt.

Rămâne de văzut dacă protestul acesta va rămâne un episod singular sau va marca începutul unei mișcări civice mai ample, într-un context economic în care presiunea fiscală este resimțită tot mai acut de cetățeni.