Minorul și-a împușcat tatăl

Fapta s-ar fi petrecut în noaptea de 13 ianuarie, în locuința familiei din Duncannon Borough. Autoritățile au intervenit în jurul orei 3:20 dimineața, după ce au primit un apel care semnala prezența unui bărbat inconștient. Ajunși la fața locului, polițiștii l-au găsit pe Douglas Dietz, în vârstă de 42 de ani, decedat, cu o rană prin împușcare la nivelul capului.

Bărbatul se afla în dormitorul conjugal, iar anchetatorii au stabilit că încăperea era conectată cu camera copilului printr-un dulap, detaliu care a devenit relevant în desfășurarea investigației. În scurt timp, suspiciunile s-au îndreptat către fiul victimei, care se afla în locuință în momentul tragediei.

Potrivit documentelor judiciare, incidentul a avut loc chiar în ziua în care copilul împlinise 11 ani. Ancheta arată că, după ce părinții s-au retras la culcare, între tată și fiu ar fi existat un conflict, declanșat de faptul că băiatului i-a fost confiscată consola de jocuri Nintendo Switch și i s-a cerut să meargă la somn. Deși copilul le-ar fi spus anchetatorilor că petrecuse o zi plăcută alături de familie, momentul tensionat l-ar fi înfuriat profund.

În declarațiile consemnate de poliție, copilul ar fi recunoscut fapta în mod direct. La sosirea autorităților, acesta ar fi strigat că tatăl său este mort, iar ulterior le-ar fi spus anchetatorilor și mamei sale că el este autorul împușcăturii. Sub jurământ, băiatul ar fi declarat că „a împușcat pe cineva” și că persoana vizată era chiar tatăl său.

Cum a ajuns arma în posesia copilului?

Ancheta a mai scos la iveală faptul că minorul ar fi găsit cheia seifului de arme într-un sertar din dormitorul părinților. În timp ce încerca să își recupereze consola de jocuri, acesta ar fi deschis seiful, ar fi luat o armă de foc, ar fi încărcat-o și s-ar fi apropiat de patul în care dormea tatăl său. Întrebat ce a crezut că se va întâmpla în momentul în care a tras, copilul ar fi spus că era extrem de furios și că nu s-a gândit la urmări.

După reținere, instanța a decis ca minorul să rămână în custodie, respingând cererea de eliberare pe cauțiune. O audiere preliminară în acest caz este programată provizoriu pentru 22 ianuarie.