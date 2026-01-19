Un copil și-a ucis tatăl după ce i-a confiscat consola de jocuri. Crima a avut loc chiar în ziua în care a împlinit 11 ani

Crimă din cauza jocurilor video

O tragedie greu de imaginat a zguduit o comunitate din statul american Pennsylvania, unde un băiat de doar 11 ani este acuzat că și-ar fi împușcat mortal tatăl, în urma unui conflict izbucnit în familie. Incidentul readuce în atenție problema accesului facil la arme de foc în Statele Unite, inclusiv în gospodăriile cu minori.

Minorul și-a împușcat tatăl

Fapta s-ar fi petrecut în noaptea de 13 ianuarie, în locuința familiei din Duncannon Borough. Autoritățile au intervenit în jurul orei 3:20 dimineața, după ce au primit un apel care semnala prezența unui bărbat inconștient. Ajunși la fața locului, polițiștii l-au găsit pe Douglas Dietz, în vârstă de 42 de ani, decedat, cu o rană prin împușcare la nivelul capului.

Bărbatul se afla în dormitorul conjugal, iar anchetatorii au stabilit că încăperea era conectată cu camera copilului printr-un dulap, detaliu care a devenit relevant în desfășurarea investigației. În scurt timp, suspiciunile s-au îndreptat către fiul victimei, care se afla în locuință în momentul tragediei.

Potrivit documentelor judiciare, incidentul a avut loc chiar în ziua în care copilul împlinise 11 ani. Ancheta arată că, după ce părinții s-au retras la culcare, între tată și fiu ar fi existat un conflict, declanșat de faptul că băiatului i-a fost confiscată consola de jocuri Nintendo Switch și i s-a cerut să meargă la somn. Deși copilul le-ar fi spus anchetatorilor că petrecuse o zi plăcută alături de familie, momentul tensionat l-ar fi înfuriat profund.

În declarațiile consemnate de poliție, copilul ar fi recunoscut fapta în mod direct. La sosirea autorităților, acesta ar fi strigat că tatăl său este mort, iar ulterior le-ar fi spus anchetatorilor și mamei sale că el este autorul împușcăturii. Sub jurământ, băiatul ar fi declarat că „a împușcat pe cineva” și că persoana vizată era chiar tatăl său.

Cum a ajuns arma în posesia copilului?

Ancheta a mai scos la iveală faptul că minorul ar fi găsit cheia seifului de arme într-un sertar din dormitorul părinților. În timp ce încerca să își recupereze consola de jocuri, acesta ar fi deschis seiful, ar fi luat o armă de foc, ar fi încărcat-o și s-ar fi apropiat de patul în care dormea tatăl său. Întrebat ce a crezut că se va întâmpla în momentul în care a tras, copilul ar fi spus că era extrem de furios și că nu s-a gândit la urmări.

După reținere, instanța a decis ca minorul să rămână în custodie, respingând cererea de eliberare pe cauțiune. O audiere preliminară în acest caz este programată provizoriu pentru 22 ianuarie.

 