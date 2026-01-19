Cine a fost Domnica Trop?

Născută în comuna Izverna, județul Mehedinți, Domnica Trop a crescut într-o familie modestă, de țărani, unde muzica populară făcea parte din viața de zi cu zi. Primele cântece le-a deprins în copilărie, pe dealurile satului, în timp ce păștea animalele, transformând munca zilnică într-o formă timpurie de expresie artistică.

Talentul său a fost remarcat rapid în comunitate, fiind invitată să cânte la concursuri, festivaluri și la evenimente tradiționale, unde se remarca prin capacitatea de a improviza versuri și de a adapta cântecul „după om”, așa cum cere obiceiul locului. Debutul scenic a avut loc la vârsta de 19 ani, însă consacrarea a venit mai târziu, odată cu primele apariții în Capitală, când avea 27 de ani.

Un moment decisiv în cariera sa s-a produs în anul 1973, când, la 35 de ani, a fost descoperită de învățătorul Vasile Căpăstraru, care a prezentat-o unor mari nume ale folclorului românesc, Maria Ciobanu și Ion Dolănescu, aflați într-un turneu în zona Mehedințiului. Impresionat de autenticitatea vocii sale, Ion Dolănescu a invitat-o la București, pentru înregistrări radio, unde Domnica Trop a intrat în atenția realizatoarei Marioara Murărescu, care a adus-o ulterior pe micul ecran.

Cariera impresionantă a artistei

Repertoriul artistei a fost unul vast și profund ancorat în tradiția arhaică, incluzând cântece vechi, păstrate nealterate, multe dintre ele fiind preluate de interpreți cunoscuți. Potrivit profesorului Eleodor Popescu, chiar și apreciata interpretă Angelica Stoican s-a inspirat, la începuturile sale, din creațiile autentice ale Domnicăi Trop, specifice zonei de confluență dintre județele Mehedinți și Caraș-Severin.

Prin stilul său distinct, influențat de specificul zonei muntoase, Domnica Trop a oferit un melos aparte, diferit de formulele consacrate ale folclorului românesc, cucerind publicul prin sinceritate și forță expresivă.

Recunoașterea oficială a valorii sale a venit în noiembrie 2013, când Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial i-a acordat titlul de „Tezaur Uman Viu”, distincție rezervată celor care păstrează și transmit patrimoniul cultural autentic al României.

Mai mult, din anul 2011, în județul Gorj se desfășoară un festival național de muzică populară care îi poartă numele, un omagiu adus contribuției sale remarcabile la păstrarea identității muzicale tradiționale.

Dispariția Domnicăi Trop marchează sfârșitul unei epoci, însă cântecele sale vor continua să dăinuie, ca mărturie a unui folclor curat, transmis din generație în generație.