Un primar a trimis imagini indecente unei copile de 13 ani

Potrivit informațiilor oficiale, ancheta are ca obiect fapte de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor. Dosarul a fost deschis după ce ar fi ieșit la iveală faptul că primarul ar fi transmis imagini cu caracter indecent unei fete în vârstă de 13 ani, folosind o rețea de socializare.

Descinderile au fost realizate de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mai multe dispozitive de stocare a datelor, care urmează să fie supuse unor analize informatice amănunțite, arată news.ro.

Surse judiciare au confirmat că persoana vizată în anchetă este primarul comunei Izvoarele, pe numele căruia procurorii au emis mandat pentru a fi adus la audieri. Acesta urmează să dea explicații în legătură cu acuzațiile formulate în dosar.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, părinții minorei ar fi obținut un ordin de protecție, care îi interzice edilului să se apropie de copil și de familia acesteia sau să ia legătura cu ei, sub orice formă.

Într-o postare publicată anterior pe rețelele de socializare, Silviu Marius Cazacu a confirmat existența dosarului penal și le-a cerut cunoscuților săi să nu îi menționeze numele în discuțiile legate de familia fetei. Totodată, acesta a contestat ordinul de protecție emis împotriva sa și a anunțat că s-a suspendat din Partidul Național Liberal, formațiunea politică pe listele căreia a fost ales primar.

Cercetările continuă sub coordonarea DIICOT, iar anchetatorii urmează să stabilească cu exactitate faptele, circumstanțele și eventualele responsabilități penale în acest caz.