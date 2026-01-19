Mulți oameni aleg să lase ferestrele în poziție oscilantă zeci de minute sau chiar ore, mai ales iarna, considerând că astfel aerul se reînnoiește treptat. În realitate, această practică este una dintre cele mai ineficiente metode de aerisire. Schimbul de aer are loc foarte lent, iar pereții și structura locuinței se răcesc treptat, fără ca aerul viciat să fie eliminat complet.

Răcirea pereților reduce eficiența sistemului de încălzire și favorizează apariția condensului. Umezeala acumulată poate duce, în timp, la mucegai, cu efecte negative atât asupra locuinței, cât și asupra sănătății, în special pentru persoanele cu alergii sau probleme respiratorii. În plus, pierderile de căldură cresc consumul de energie, fără un beneficiu real asupra calității aerului din interior.

Metoda recomandată de experți presupune deschiderea completă a ferestrelor pentru aproximativ 10–15 minute. Deși pare un interval scurt, este suficient pentru a crea un curent de aer care înlocuiește rapid aerul viciat cu aer proaspăt din exterior.

În acest mod, umiditatea și poluanții sunt eliminați, iar pereții nu apucă să se răcească excesiv. O variantă și mai eficientă este ventilarea încrucișată, care presupune deschiderea ferestrelor sau ușilor aflate pe laturi opuse ale locuinței.

Curentul format accelerează schimbul de aer și îmbunătățește semnificativ calitatea acestuia, fără pierderi mari de căldură. Iarna, aerisirea poate fi făcută dimineața sau la prânz, iar vara, seara sau înainte de culcare, pentru a răcori încăperile.

Nu toate camerele necesită aceeași frecvență de aerisire. Bucătăria trebuie aerisită după gătit, pentru a elimina vaporii și mirosurile, iar baia imediat după duș, când umezeala se acumulează rapid.

Este recomandat să eviți să lași o fereastră deschisă pentru mult timp; este mai eficient să deschizi ferestrele complet pentru o perioadă scurtă de timp.

De asemenea, pot fi utile extractoarele de aer instalate în băi și bucătării, pentru o ventilație mecanică eficientă. Dacă ai primit vizite sau ai stat mult timp într-o cameră închisă, aerisește imediat ce ieși sau când reintri.

În completare, purificatoarele de aer pot contribui la reducerea particulelor, alergenilor și poluanților. Anumite plante de interior, precum ferigile, sanseviera, iedera sau aloe vera, pot susține calitatea aerului și adaugă un plus de confort.

Printr-o ventilație corectă, locuința rămâne sănătoasă, eficientă energetic și sigură pentru toți cei care o folosesc, pe termen lung, în orice sezon, potrivit sursei.