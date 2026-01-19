"Victima, un tânăr în vârstă de aproximativ 25 de ani, a fost găsită încarcerată și inconștientă. Până la sosirea forțelor de intervenție, plutonier adjutant Condrea Cornel, formatorul SMURD al unității noastre, aflat întâmplător în zonă și martor al accidentului, a pătruns în autoturism și a acordat primul ajutor calificat victimei. La scurt timp, tânărul a intrat în stop cardiorespirator, fiind inițiate imediat de către acesta manevrele de resuscitare. Din fericire, organismul victimei a răspuns favorabil, iar, după aproximativ un minut, funcțiile vitale au fost reluate", a transmis ISU.

La locul solicitării au fost direcționate două echipaje de descarcerare, echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD și un echipaj de prim ajutor.

Operațiunile de descarcerare au durat aproximativ 10 minute, după care victima a fost extrasă în siguranță, cu semne vitale prezente, și predată echipajului de terapie intensivă mobilă SMURD pentru continuarea îngrijirilor medicale de specialitate.

În cauză a fostd eschis un dosar penal.

"În această după-masă, polițiștii Biroului Rutier au intervenit la un accident semnalat în municipiul Bistrița, la trecerea la nivel cu calea ferată, pe strada Ioan Slavici. La locul evenimentului polițiștii au constatat faptul că un autoturism a fost accidentat de un tren de călători. În urma impactului, șoferul autoturismului, un tânăr de 25 de ani, din Bistrița, a fost rănit, necesitând acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Întrucât acesta nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, urmează să-i fie recoltate mostre biologice. Mecanicul trenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Bistrița continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, urmând să fie stabilită cauza și împrejurările producerii evenimentului rutier", au transmis polițiștii bistrițeni.

Trecerea la nivel cu calea ferată unde s-a produs accidentul nu are barieră, fiind marcată cu semnul "Stop" și "Crucea Sfântului Andrei".