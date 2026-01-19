Doliu printre designeri

Potrivit anunțului oficial, creatorul s-a stins din viață în reședința sa din Roma, înconjurat de apropiați. Fundația a precizat că trupul neînsuflețit va fi depus miercuri și joi, iar ceremonia funerară este programată pentru vineri, la ora 11:00, în capitala Italiei.

Născut în 1932, în localitatea Voghera, Valentino Garavani și-a descoperit pasiunea pentru modă încă din tinerețe. Drumul său profesional a început la Paris, unde s-a format în atelierele unor nume sonore ale haute couture-ului francez, precum Jean Dèsses și Guy Laroche. Revenirea în Italia a marcat începutul unei cariere legendare: în 1958, a deschis primul său atelier pe Via Condotti, una dintre cele mai exclusiviste artere din Roma.

Momentul care i-a schimbat definitiv destinul profesional a venit în 1962, când colecția prezentată la Palazzo Pitti l-a propulsat în elita internațională a modei. De atunci, numele Valentino a devenit sinonim cu eleganța absolută, rafinamentul și celebra nuanță de „roșu Valentino”, care avea să devină marcă înregistrată.

Casa de modă Valentino, fondată împreună cu partenerul său de viață și de afaceri Giancarlo Giammetti, a cunoscut o ascensiune spectaculoasă, atrăgând celebrități de la Hollywood și figuri emblematice ale vieții mondene internaționale.

În 1998, cei doi fondatori au decis să vândă brandul grupului HdP, care l-a transferat ulterior către grupul Marzotto, în 2002. Chiar și după schimbarea proprietarilor, Valentino Garavani a continuat să fie implicat activ în creație, ocupând funcția de director artistic până în 2007. În 2012, casa de modă a fost achiziționată de compania qatareză Mayhoola for Investments, care deține brandul și în prezent.

Dispariția lui Valentino Garavani marchează sfârșitul unei epoci în moda internațională, însă creațiile sale rămân un reper etern al eleganței și al artei vestimentare.