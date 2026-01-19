Surse din cadrul anchetei spun că bărbatul, de meserie inginer, este născut în judeţul Mehedinţi, dar avea domiciliul în Timişoara, iar recent divorțase de soția sa.

Potrivit lor, în locuința în care a fost făcută descoperirea șocantă au fost găsite mai multe indicii care arată că decesul acestuia ar fi fost provocat intenționat. Esrte vorba despre o ghilotină improvizată din niște lemne și o plită de sobă pe care a ascuțit-o într-o parte și a agățat de ea gantere și o funie.

De asemenea, în apartament au fost descoperite și două bilete de adio, în care bărbatul a scris:”Nu e nicio panică. Așa am vrut eu să fie. Sună la Poliție.”

”La data de 19 ianuarie 2026, poliţiştii Secţiei 5 Urbane Timişoara au fost sesizaţi de către o persoană cu privire la faptul că, într-un apartament închiriat în regim hotelier, situat pe strada Marginii din municipiul Timişoara, se află un bărbat decedat. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, de 45 de ani, găsit decedat în grupul sanitar al apartamentului”, a transmis IPJ Timiş.

În acest caz, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și fac cercetări pentru a stabili cauzele și împrejurările în care s-a produs tragicul eveniment.