Accidentul care i-ar fi declanșat o criză profundă

Potrivit celor apropiați, Paulina fusese implicată cu o săptămână înainte într-un accident rutier, incident care ar fi afectat-o emoțional mult mai mult decât părea la prima vedere. În urma evenimentului, aceasta ar fi fost chiar reținută pentru scurt timp de poliție, iar presiunea acumulată ar fi împins-o într-o stare de neliniște și anxietate puternică.

Deși prietenii știau că trece printr-o perioadă dificilă, nimeni nu și-ar fi imaginat că ar putea recurge la un gest extrem. Medicii legiști cred că moartea femeii a survenit în urma unei supradoze de medicamente.

Descoperirea șocantă și ultimul mesaj

Prietenă ei a fost cea care a găsit-o, după ce zile întregi nimeni nu reușise să ia legătura cu Paulina. În locuință, a fost găsit și un bilet de adio, în care femeia își explica, pe scurt, starea de disperare:

„Vă iubesc mai mult decât viața însăși. Nu am făcut față, știu.”

Pe lângă mesajul emoționant, Paulina le-a cerut rudelor să aibă grijă de bulldogul francez al familiei, pe nume Fifi, la care ținea enorm.

O mamă devotată, plecată mult prea devreme

Originară din Polonia, Paulina se stabilise în Marea Britanie în urmă cu 21 de ani, în dorința de a-i asigura fiului ei o viață mai bună. Kacper, acum în vârstă de 22 de ani, a povestit că mama sa era o persoană altruistă, care i-a pus mereu pe ceilalți pe primul loc.

Și-a văzut mama cu doar câteva zile înainte de tragedie și, spune el, nu exista niciun indiciu că situația ar putea degenera în acest mod.