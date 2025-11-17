Marius, un tânăr aflat la început de carieră, a fost găsit fără viață în locuința în care stătea cu chirie, la scurt timp după ce și-a încheiat tura de lucru.

Tânărul polițist se confrunta cu probleme financiare

Marius lucra în cadrul IPJ Giurgiu din 2022, iar cei care l-au cunoscut vorbesc despre el ca fiind un coleg respectat, calm și dedicat meseriei. În ultima perioadă însă, tânărul s-ar fi confruntat cu dificultăți financiare care se agravaseră treptat, în special în contextul problemelor de sănătate ale mamei sale. În ultimele luni întâmpinase dificultăți în achitarea chiriei, iar proprietara îl avertizase în repetate rânduri că riscă evacuarea.

Potrivit unor surse din anchetă, chiar proprietara este cea care i-a anunțat pe polițiști după ce nu a reușit să ia legătura cu el. Echipa ajunsă la fața locului l-a găsit pe Marius fără suflare și a descoperit și un bilet de adio, arată Breaking News Giurgiu. În mesajul lăsat în locuință, tânărul își justifica gestul prin presiunea datoriilor și teama de a nu rămâne fără un acoperiș deasupra capului.

O soluție care ar fi putut să-l ajute

Surse apropiate anchetei au menționat că, în urmă cu doar câteva zile, Marius își exprimase intenția de a solicita transferul în județul Argeș, unde locuiesc părinții săi. Vineri, împreună cu superiorul său direct, a discutat cu șeful IPJ Giurgiu, comisarul-șef Ionuț Dana. Acolo, tânărul ar fi spus că un transfer l-ar ajuta să reducă semnificativ cheltuielile și să fie aproape de familie.

Deși se temuse mereu că un asemenea raport i-ar putea fi respins, de data aceasta primise asigurări că cererea îi va fi aprobată. Marius părea hotărât să facă demersurile necesare, însă nu a mai ajuns să depună oficial documentele. La doar câteva zile după acea discuție, a luat decizia care avea să-i curme viața.

Cercetările continuă

Astăzi, medicul legist din cadrul Serviciului de Medicină Legală Giurgiu urmează să efectueze necropsia, pentru a stabili cu exactitate cauza morții. Ulterior, trupul neînsuflețit al lui Marius va fi preluat de familie și transportat în orașul natal, Mioveni, unde va avea loc înmormântarea.

Moartea tânărului polițist a lăsat în urmă numeroase semne de întrebare și multă durere.