Proprietara apartamentului a alertat poliția

Situația a fost semnalată după ce proprietara apartamentului a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu tânărul, fără succes. Îngrijorată de lipsa oricărui răspuns, femeia s-a deplasat la locuință, însă nu a reușit să intre. În cele din urmă, aceasta a mers la secția de poliție pentru a solicita sprijinul colegilor agentului.

Polițiștii care au ajuns la fața locului au găsit tânărul decedat în interiorul apartamentului.

Reacția oficială a IPJ Giurgiu

„În cursul zilei de 16 noiembrie, în jurul orei 11.00, o femeie s-a prezentat la sediul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Ghimpați și a sesizat faptul că un tânăr de 24 de ani, chiriaș în imobilul său, nu răspunde la telefon. Echipa operativă deplasată la adresa indicată a constatat decesul acestuia”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu.

Agent apreciat, fără semne prealabile de îngrijorare

Potrivit informațiilor preliminare, polițistul locuia singur și lucra în cadrul Secției 4 Ghimpați din anul 2022. A ieșit din tură în dimineața zilei în care a fost găsit decedat, iar colegii săi susțin că nu observaseră nimic neobișnuit în comportamentul lui.

Vestea morții sale i-a șocat atât pe apropiați, cât și pe colegii cu care lucra zilnic.

Ancheta a fost preluată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, care analizează toate datele pentru a stabili cu exactitate felul în care s-a produs tragedia. Zona a fost securizată, iar criminaliștii au efectuat cercetări la fața locului.