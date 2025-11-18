Ziarul german subliniază că dispariția lor simultană nu a fost o surpriză pentru apropiați. Într-un interviu acordat în aprilie 2024, surorile mărturisiseră că își doresc să plece „în aceeași zi”, iar dorințele lor erau deja incluse în testament: cenușa lor urma să fie depusă într-o urnă comună, alături de cea a mamei lor, Elsa, și de a câinelui lor, Yello.

Un final comun, conform legii germane

În Germania, sinuciderea asistată este legală, însă procedura impune reguli stricte: persoana trebuie să își exprime clar voința, să fie responsabilă psihic și să își administreze singură substanța letală. Implicarea altcuiva sub forma eutanasiei active este interzisă și sancționată de lege.

Născute pe 20 august 1936 în localitatea Nerchau, în Saxonia, Alice și Ellen Kessler au început drumul artistic în dansul clasic. În anii ’50 s-au orientat către cabaret și music-hall, iar în 1952 au fugit din Germania de Est, stabilindu-se în Germania Federală, la Düsseldorf.

Talentul lor nu a trecut neobservat. Directorul celebrului Lido de Paris le-a angajat rapid în formația sa, iar carierele lor au explodat. În 1959, cele două reprezentau deja Germania la Eurovision, unde au interpretat piesa „Nous voulons nous promener ce soir”, ocupând locul 8.

Icoane ale stilului și eleganței artistice

Surorile Kessler au cucerit publicul european prin rafinament, sincron impecabil și o estetică ce le-a făcut inconfundabile. Au apărut în spectacole din Paris, Milano, Roma și pe scenele televiziunilor franceze, fiind prezente în celebrele programe ale lui Sacha Distel.

De-a lungul timpului, au atras admirația multor vedete internaționale. Frank Sinatra, Elvis Presley, Burt Lancaster și Marcel Amont se numărau printre artiștii care au pozat alături de ele sau le-au apreciat talentul și charisma.

Surorile Kessler au rămas nedespărțite atât pe scenă, cât și în viață. Plecarea lor simultană încheie o poveste extraordinară despre talent, eleganță și loialitate.