Cine a fost Angela Zahiu?

Femeia de afaceri, în vârstă de 78 de ani, se întorcea spre Constanța împreună cu soțul său, Ion Zahiu, și cu un prieten de familie. Cei trei reveneau dintr-o scurtă vacanță la munte. Carosabilul era umed, iar vizibilitatea redusă din cauza ploii.

Potrivit apropiaților, în zona kilometrului 33 al autostrăzii, o altă mașină care a depășit vehiculul familiei ar fi aruncat noroi pe parbriz. Mașina condusă de soțul Angelei Zahiu a atins ușor parapetul marginal, fără pagube majore. După ce șoferii au verificat situația, și-au continuat drumul.

Angela Zahiu a murit / Sursa foto - Facebook

La aproximativ un sfert de oră după incident, Angela Zahiu a acuzat o durere bruscă și intensă în piept. Soțul ei a tras imediat mașina pe banda de urgență și a sunat la 112. Deși echipajul medical sosit la fața locului a încercat manevre de resuscitare, femeia nu a mai putut fi salvată. Primele concluzii medicale indică un infarct miocardic.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga din Călărași, urmând să fie dus la Constanța în cursul zilei de luni.

Respectată pentru eleganță, discreție și perseverență, Angela Zahiu a fost considerată o pionieră în turismul de pe litoral.