Potrivit declarației, Cheney s-a stins din viață înconjurat de soția sa, Lynne, cu care a fost căsătorit timp de 61 de ani, și de fiicele lor, Liz și Mary. Decesul a survenit în urma unor complicații provocate de pneumonie și afecțiuni cardiace și vasculare.

„Dick Cheney a fost un om bun și curajos, care ne-a învățat să iubim America și să trăim cu onoare, curaj, iubire și bunătate. Suntem recunoscători pentru tot ce a făcut pentru țară și binecuvântați că am fost iubiți de acest om nobil”, se arată în mesajul transmis de familie, conform CNN.

Un politician influent și controversat

Dick Cheney a fost al 46-lea vicepreședinte al SUA, servind două mandate alături de președintele republican George W. Bush, între anii 2001 și 2009. Considerat de mulți drept cel mai puternic vicepreședinte din istoria modernă a Americii, el a jucat un rol esențial în conturarea strategiei de securitate națională după atacurile din 11 septembrie 2001.

Cheney este adesea descris drept arhitectul principal al „războiului împotriva terorismului”, care a condus Statele Unite spre conflictele din Afganistan și Irak. Totuși, deciziile luate în acea perioadă au fost ulterior puternic criticate, mai ales după ce s-a dovedit că invazia Irakului s-a bazat pe informații eronate privind existența armelor de distrugere în masă.

De la erou al neoconservatorilor la critic al lui Donald Trump

De-a lungul decadelor, Cheney a fost o figură dominantă în politica americană – fost congresman din Wyoming, șef de cabinet la Casa Albă și secretar al Apărării în administrația lui George H. W. Bush, în timpul războiului din Golf.

În anii săi de final, însă, influentul republican s-a îndepărtat de propriul partid, criticând dur ascensiunea populismului și pe fostul președinte Donald Trump, pe care l-a numit „un laș” și „cea mai mare amenințare la adresa republicii americane”. Într-un gest simbolic, Cheney a declarat că la alegerile din 2024 a votat pentru democrata Kamala Harris, un gest care a ilustrat ruptura sa de Partidul Republican contemporan.

O viață marcată de probleme cardiace

Cheney a fost diagnosticat încă din tinerețe cu boli cardiovasculare severe și a supraviețuit mai multor infarcte de-a lungul vieții. În 2012, a beneficiat de un transplant de inimă, pe care l-a descris mai târziu drept „darul suprem al vieții”.

Deși a fost perceput adesea ca „omul din umbră” al administrației Bush, Cheney a influențat decisiv politica americană într-o perioadă marcată de teamă, incertitudine și conflicte globale.

Pentru susținători, el a fost un patriot neclintit, care a apărat America într-un moment de criză fără precedent. Pentru critici, rămâne un simbol al puterii necontrolate și al deciziilor controversate care au schimbat iremediabil peisajul geopolitic mondial.