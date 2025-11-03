Un simbol al anilor de glorie ai Stelei

Născut pe 15 mai 1951, în comuna Godeasa, județul Giurgiu, Zamfir a îmbrăcat tricoul roș-albastru între 1975 și 1980, perioadă în care a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători ai generației sale.

Prin tehnica fină, viteza și simțul porții, a câștigat rapid respectul suporterilor și al antrenorilor.

Fostul selecționer Emeric Ienei, care l-a pregătit în acei ani, și-a amintit cu emoție de elevul său:

„Puțini fotbaliști am antrenat care să fi avut atâtea calități precum Zamfir. Era un jucător complet, modest și dedicat echipei.”

Constantin Zamfir a îmbrăcat de 12 ori tricoul echipei naționale a României, pentru care a marcat un gol. Deși cariera sa internațională nu a fost una foarte lungă, prestațiile sale au rămas în memoria iubitorilor de fotbal, care îl considerau unul dintre cei mai talentați atacanți ai perioadei.

Fotbalul îl plânge pe „Zamfir al Stelei”

Vestea dispariției sale a îndurerat întreaga lume sportivă. Liga Profesionistă de Fotbal a transmis un mesaj de condoleanțe și a anunțat că toate meciurile din etapa a 16-a a SuperLigii vor fi precedate de un moment de reculegere în memoria sa:

„În amintirea lui Constantin Zamfir, toate meciurile din această etapă vor începe cu un moment de reculegere. Liga Profesionistă de Fotbal transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească!”