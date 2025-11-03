Un campion al generației postbelice

Născut în 1924, Charles Coste a intrat în istoria sportului francez odată cu performanța de la Jocurile Olimpice de la Londra din 1948, unde a câștigat medalia de aur în proba de urmărire pe echipe pe pistă, alături de colegii săi Pierre Adam, Serge Blusson și Fernand Decanali. Victoria echipei franceze a fost considerată la acea vreme un simbol al renașterii sportului după Al Doilea Război Mondial.

După dispariția gimnastei maghiare Ágnes Keleti, care s-a stins în ianuarie 2025 la 103 ani, Coste devenise cel mai vârstnic campion olimpic din lume. Moartea sa marchează sfârșitul unei ere pentru sportul francez și pentru comunitatea olimpică internațională.

Un moment de glorie la Paris 2024

În semn de recunoaștere pentru cariera sa impresionantă, Charles Coste a fost unul dintre purtătorii torței olimpice în cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, un gest simbolic prin care Franța i-a adus un omagiu unuia dintre cei mai longevivi și respectați sportivi ai săi.

Pe lângă succesul olimpic, Coste a avut și rezultate notabile în competițiile profesioniste. În 1949, a câștigat prestigiosul Grand Prix des Nations, o probă contra-cronometru de 140 de kilometri, reușind o victorie surprinzătoare în fața legendarului Fausto Coppi, dublu câștigător al Turului Franței și al Giro d’Italia.

Charles Coste rămâne în memoria sportului mondial ca un exemplu de longevitate, perseverență și eleganță.