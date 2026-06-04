Mirra Andreeva, în prima finală de Grand Slam din carieră. Sportiva are 19 ani

Sursă: Realitatea.net

Mirra Andreeva s-a calificat în finala Roland Garros după o prestație dominantă, învingând-o pe Marta Kostyuk (cap de serie nr. 15) cu scorul de 6-1, 6-3, în doar 76 de minute. Tânăra jucătoare a pus astfel capăt unei serii impresionante de 17 victorii consecutive ale adversarei sale.

La doar 19 ani, Andreeva intră în istoria turneului parizian ca a treia cea mai tânără finalistă din secolul XXI. Înaintea ei se află doar Coco Gauff, care a disputat finala în 2022 la 18 ani, și Kim Clijsters, finalistă în 2001 la 17 ani.

Mirra Andreeva s-a calificat în finală la Roland Garros

Andreeva este totodată cea mai tânără jucătoare ajunsă în finala unui Grand Slam de la parcursul lui Gauff la Paris, acum patru ani.

Ea va încerca să devină prima campioană foarte tânără de Grand Slam după triumful lui Gauff la US Open 2023, urmând să o înfrunte în finală fie pe Diana Shnaider (locul 25 WTA), fie pe jucătoarea venită din calificări, Maja Chwalinska.